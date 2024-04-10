«Атлетико» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Закончился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В статусе главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

На пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.

Ответный матч пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда на групповом этапе «Атлетико» и «Боруссия» обменялись победами. Первый матч остался за немцами — 4:0, в ответной встрече «матрасники» одержали победу со счётом 2:0. В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Атлетико» обыграл «Интер», а «Боруссия» — ПСВ.