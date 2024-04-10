«ПСЖ» — «Барселона»: Кристенсен забил третий мяч каталонцев, гости снова впереди

В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным.

На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев — 3:2. Илкай Гюндоган с левого угла поля навесил во вратарскую, Маркиньос не дотянулся до мяча, а Кристенсен выиграл борьбу за позицию у Уоррена Заира-Эмери и головой расстрелял Джанлуиджи Доннарумму.

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.