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«ПСЖ» — «Барселона»: Кристенсен забил третий мяч каталонцев, гости снова впереди

«ПСЖ» — «Барселона»: Кристенсен забил третий мяч каталонцев, гости снова впереди
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В эти минуты проходит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча проводится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным.

На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев — 3:2. Илкай Гюндоган с левого угла поля навесил во вратарскую, Маркиньос не дотянулся до мяча, а Кристенсен выиграл борьбу за позицию у Уоррена Заира-Эмери и головой расстрелял Джанлуиджи Доннарумму.

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

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