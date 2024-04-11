«Атлетико» одержал первую победу над немецким клубом с октября 2019 года

В среду, 10 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Хозяева одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, «Атлетико» одержал первую победу над немецким клубом с октября 2019 года.

22 октября 2019 года мадридцы обыграли леверкузенский «Байер» со счётом 1:0 на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда «Атлетико» выиграл благодаря голу Альваро Мораты.

В минувшей встрече на пятой минуте матча после неудачного розыгрыша «Боруссией» мяча от своих ворот забил полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с эффектной передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча отставание «Боруссии» сократил вышедший на замену нападающий Себастьен Аллер.