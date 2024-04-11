«Атлетико» впервые с апреля 2017 года одержал победу в четвертьфинале Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией». Игра проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В cтатусе главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «матрасники» впервые с апреля 2017 года одержали победу в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Последний раз «Атлетико» Мадрид одерживал победу на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018, когда 12 апреля 2017-го был обыгран английский «Лестер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче тогда забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, реализовавший на 28-й минуте пенальти.

Ответный матч между мадридским «Атлетико» и дортмундской «Боруссией» пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.