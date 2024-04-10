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ПСЖ — Барселона 2:3, результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года

«Барселона» одолела «ПСЖ» в матче 1/4 финала ЛЧ. Команды забили пять мячей на двоих
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Завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис.

На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев и установил окончательный счёт встречи. Голевая в активе Илкая Гюндогана.

Ответный матч между этими командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
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