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«Барселона» одолела «ПСЖ» в матче 1/4 финала ЛЧ. Команды забили пять мячей на двоих

Завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 3:2.

На 37-й минуте нападающий каталонской команды Рафинья открыл счёт и вывел «Барселону» вперёд. В начале второго тайма нападающий парижан Усман Дембеле сравнял счёт. Спустя пару минут португалец Витинья забил второй мяч «ПСЖ» в ворота каталонцев. Ему ассистировал Фабиан Руис.

На 62-й минуте Рафинья оформил дубль с передачи Педри и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч каталонцев и установил окончательный счёт встречи. Голевая в активе Илкая Гюндогана.

Ответный матч между этими командами пройдёт в Барселоне (Испания) в следующий вторник, 16 апреля.