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Хави дал первый комментарий после выездной победы «Барселоны» над «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал гостевую победу своей команды над французским «ПСЖ» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2023/2024. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой каталонцев со счётом 3:2.

«Мы хорошо прессинговали, мы хорошо закрывали проходы в глубь обороны, чётко выдерживая защитную линию. Сегодня мы показали отличное взаимопонимание на поле. Я очень горжусь командой», — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

Отметим, что «Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе с поста главного тренера команды.