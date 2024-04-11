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««Барса» одержала шестую победу над «ПСЖ» в истории. Клубы провели 14 матчей

Завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Это шестая победа каталонской команды над парижанами в истории противостояния этих клубов, по четыре раза команды сыграли вничью и в четырёх матчах побеждали футболисты парижского клуба.

Все матчи, в которых «Барселона» обыгрывала «ПСЖ»:

14.05.1997. Кубок обладателей кубков УЕФА, финал. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:0 (нейтральное поле).

10.12.2014. Лига чемпионов, групповой этап. «Барселона» — «ПСЖ» — 3:1.

15.04.2015. Лига чемпионов, 1/4 финала. «ПСЖ» — «Барселона» — 1:3.

21.04.2015. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Барселона» — «ПСЖ» — 2:0.

08.03.2017. Лига чемпионов, 1/8 финала. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1.

10.04.2024. Лига чемпионов, 1/4 финала. «ПСЖ» — «Барселона» — 2:3.