Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

««Барса» одержала шестую победу над «ПСЖ» в истории. Клубы провели 14 матчей

««Барса» одержала шестую победу над «ПСЖ» в истории. Клубы провели 14 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

Это шестая победа каталонской команды над парижанами в истории противостояния этих клубов, по четыре раза команды сыграли вничью и в четырёх матчах побеждали футболисты парижского клуба.

Все матчи, в которых «Барселона» обыгрывала «ПСЖ»:

14.05.1997. Кубок обладателей кубков УЕФА, финал. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:0 (нейтральное поле).

10.12.2014. Лига чемпионов, групповой этап. «Барселона» — «ПСЖ» — 3:1.

15.04.2015. Лига чемпионов, 1/4 финала. «ПСЖ» — «Барселона» — 1:3.

21.04.2015. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Барселона» — «ПСЖ» — 2:0.

08.03.2017. Лига чемпионов, 1/8 финала. «Барселона» — «ПСЖ» — 6:1.

10.04.2024. Лига чемпионов, 1/4 финала. «ПСЖ» — «Барселона» — 2:3.

Материалы по теме
Лига чемпионов, результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, 10 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android