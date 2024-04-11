Хави назвал фаворита ответной встречи 1/4 финала ЛЧ между «Барселоной» и «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, кого видит фаворитом в противостоянии после победы в первом гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«ПСЖ» остаётся фаворитом этого противостояния. Нам будет очень трудно добиться победы в Барселоне. Сегодня мы сыграли хорошо благодаря единству в обороне. Однако я всё равно горжусь тем, что всё задуманное сработало.

В последние годы «Барселона» переживала много тяжёлых эпизодов в Лиге чемпионов. Я надеюсь, что теперь призраки прошлого для нас мертвы. Сегодняшняя победа показывает, что «Барселона» жива», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, ответный матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт в городе Барселона (Испания) в следующий вторник, 16 апреля. Эту игру примет стадион «Олимпик Льюис Компанис».

Отметим, что «Барселона» не проиграла ни 1 из 12 матчей после объявления Хави об уходе с поста главного тренера команды.

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