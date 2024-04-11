Игорь Ледяхов: игра «Спартака» в дерби с «Динамо» — удручающее зрелище

Экс-полузащитник и экс-тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал волевую победу красно-белых над столичным «Динамо» в выездном матче 23-го тура РПЛ (2:1).

«Не сказал бы, что матч удался обеим командам, особенно «Спартаку». Очень много у него сумбура было. «Спартаку» повезло, что динамовский вратарь два раза ошибся и два гола забили. А так с их стороны, конечно, удручающее зрелище. «Динамо» на протяжении всего чемпионата выглядит неплохо, но тоже после зимнего перерыва что-то начали неважно. «Ростову» проиграли, тоже не без ошибки вратаря, и вот «Спартаку» сейчас. Думаю, «Динамо» будет сложно с «Зенитом» пободаться в этом году», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Оба гола «Спартака» в выездном дерби с «Динамо» на счету нападающего Александра Соболева, который дважды добивал мяч в сетку с близкого расстояния после неуверенного приёма дальних ударов голкипером бело-голубых Игорем Лещуком.

Полностью интервью с Игорем Ледяховым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время