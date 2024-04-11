«Ливерпуль» — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся английский «Ливерпуль» и итальянская «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала «Ливерпуль» встречался с чешской «Спартой». Английская команда выиграла обе встречи — 5:1 и 6:1. «Аталанта», в свою очередь, играла с португальским «Спортингом». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Аталанта» одержала победу со счётом 2:1.

Ответный матч пройдёт в Италии в четверг, 18 апреля.