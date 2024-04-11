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Экс-тренер «Алании» Ледяхов: деградация идёт во всех лигах, и первая — не исключение

Экс-тренер «Алании» Ледяхов: деградация идёт во всех лигах, и первая — не исключение
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Экс-тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался об изменениях российского футбола за последние годы.

— Сильно изменилась Первая лига за те пять лет, что вы в ней отсутствовали?
— Да нет, всё плюс-минус то же самое. Качество футболистов изменилось.

— В худшую сторону?
— Естественно. Небольшая деградация идёт во всех лигах, и первая — не исключение, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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