Экс-тренер «Алании» Ледяхов: деградация идёт во всех лигах, и первая — не исключение
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Экс-тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался об изменениях российского футбола за последние годы.
— Сильно изменилась Первая лига за те пять лет, что вы в ней отсутствовали?
— Да нет, всё плюс-минус то же самое. Качество футболистов изменилось.
— В худшую сторону?
— Естественно. Небольшая деградация идёт во всех лигах, и первая — не исключение, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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