Станислав Черчесов: институт сборных должен существовать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о необходимости национальной команды в данный момент.

«В моём понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы всё в плане сборной двигалось вперёд», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». Сборные России и все российские команды в данный момент отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.