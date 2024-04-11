Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов: институт сборных должен существовать

Станислав Черчесов: институт сборных должен существовать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о необходимости национальной команды в данный момент.

«В моём понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы всё в плане сборной двигалось вперёд», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком». Сборные России и все российские команды в данный момент отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Черчесов полагает, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android