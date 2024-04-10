Черчесов полагает, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Станислав Черчесов считает, что «Манчестер Сити» сможет пройти «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 3:3.
«Не думаю, что в Манчестере тоже будет нулевой матч. Игра будет проходить в таком же ключе, но всё равно 1% я отдаю «Манчестер Сити», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоялся вчера, 9 апреля. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье из Франции. Команды сыграли вничью — 3:3. Ответный матч пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2' 1:1 Диаш – 12' 2:1 Родриго – 14' 2:2 Фоден – 66' 2:3 Гвардиол – 71' 3:3 Вальверде – 79'
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