Ледяхов: Педро — техничный молоденький мальчик, но обождите петь ему дифирамбы

Экс-полузащитник и экс-тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о бразильском новичке «Зенита» Педро. По мнению эксперта, Педро — талантливый и техничный молодой игрок, но пока рано восхвалять его. Чтобы объективно оценить бразильца, нужно посмотреть на его игру на дистанции.

— В последние дни все восхищаются юным Педро из «Зенита». Реально классный игрок?

— Техничный молоденький мальчик, но обождите петь ему дифирамбы. У нас один матч парень сыграет — и мы начинаем его нахваливать. Давайте посмотрим на Педро на протяжении какого-то отрезка. Тогда и можно будет оценивать его — пока преждевременно, — сказал Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.