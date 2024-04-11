Трёхкратный чемпион России Ледяхов раскритиковал трансферную политику «Спартака»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об иностранцах, которые за последнее время пришли в стан красно-белых. Ледяхов раскритиковал трансферную политику московского клуба, проведя параллель с «Зенитом», у которого все новички вписываются в игру.

«Только центральный защитник Бабич неплохо выглядит. А кто ещё играет? Больше никто. Бонгонда этот приехал, пару игр блеснул и пропал, на замену выходит. Непонятно, зачем брали Рябчука, если человек вообще не играет. А «Зенит» кого бы ни брал, все выходят в составе и неплохо смотрятся, делают разницу. У «Спартака» никто этой разницы не делает», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.