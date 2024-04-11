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Бояринцев: Черчесов помог бы «Спартаку» выбраться из ситуации, в которую попала команда

Бояринцев: Черчесов помог бы «Спартаку» выбраться из ситуации, в которую попала команда
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что Станислав Черчесов — идеальная тренерская кандидатура для красно-белых.

«Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего «Спартака». Станислав Саламович — тот специалист, который нужен «Спартаку» в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда. Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера «Спартака» у совета директоров. Но мне кажется, что ещё Осинькин — хороший кандидат в «Спартак». У него все команды были играющими и интересными.

Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в «Сочи». Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров. То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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