Эдин Терзич попросил Дель Пьеро сфотографироваться после интервью

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич попросил бывшего итальянского футболиста Алессандро Дель Пьеро сфотографироваться после интервью. Это произошло после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» играла на выезде с мадридским «Атлетико». Дель Пьеро выполнял роль корреспондента.

Фото: Кадр из трансляции

«Боруссия» потерпела поражение со счётом 1:2. На четвёртой минуте счёт открыл полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 32-й минуте второй мяч «Атлетико» забил бразильский защитник Самуэл Лино. Ему ассистировал Антуан Гризманн. Единственный мяч в составе «Боруссии» забил нападающий Себастьен Аллер. Он отличился на 81-й минуте. Ответный матч пройдёт во вторник, 16 апреля, в Германии.