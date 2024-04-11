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Семак: в течение двух-трёх недель Марио Фернандес должен восстановиться

Семак: в течение двух-трёх недель Марио Фернандес должен восстановиться
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии получившего повреждение защитника своей команды Марио Фернандеса. По словам российского специалиста, Фернандес пропустит матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», эта встреча пройдёт в субботу, 13 апреля.

«Марио Фернандес в этой игре нам не поможет — у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трёх недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после 22 сыгранных в рамках Российской Премьер-Лиги матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Краснодар» на одно очко. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России, «Зенит» выигрывал титул на протяжении пяти лет подряд. После матча с «Краснодаром» команда Сергея Семака встретится с «Оренбургом» на домашней арене.

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