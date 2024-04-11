Редактор Marca назвал игрока из РПЛ, который может перейти в клуб Ла Лиги

Редактор ведущей испанской газеты о спорте Marca Хуан Кастро назвал футболиста из Российской Премьер-Лиги, который, по его мнению, в ближайшем будущем может перебраться в чемпионат Испании. Кастро выделил чилийского нападающего ПФК ЦСКА Виктора Давилу.

«Есть ли в чемпионате России игрок, который в ближайшем будущем может перейти в клуб Ла Лиги? Да, чилиец Виктор Давила из московского ЦСКА. Думаю, скоро он окажется в одной из команд Ла Лиги», — приводит слова Кастро «РБ Спорт».

Виктор Давила присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче за армейцев во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.