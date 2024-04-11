Агент Кабелла: Реми не рассматривает вариант с возвращением в Россию

Энтони Федон, агент экс-полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, заявил, что на данный момент возращение французского хавбека в Россию не планируется.

«В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно. Такой вариант не рассматривается», – приводит слова Федона «РБ Спорт».

33-летний Кабелла сейчас выступает за «Лилль». В нынешнем сезоне француз провёл 33 игры, забил четыре гола и записал на свой счёт три результативные передачи. «Краснодар» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с сине-бело-голубыми на домашней арене. Эта встреча состоится 13 апреля.