Полуавтоматическое определение офсайда появится в АПЛ со следующего сезона — Sky Sports

Клубы английской Премьер-лиги единым решением поддержали идею о введении в лиге системы полуавтоматического определения офсайда, которую начнут использовать со следующего сезона. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, планируется, что данная система будет интегрирована до конца текущего года. Её введение ожидается после одного из осенних перерывов на игры национальных сборных.

Это нововведение должно помочь сократить время проверки положений «вне игры» с использованием системы VAR до 31 секунды.

Напомним, на текущий момент система полуавтоматического определения офсайда используется в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Первый раз данная система показала своё действие во время матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.