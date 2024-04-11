Вратарю «ПСЖ» Серхио Рико разрешили вернуться к тренировкам

Голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико допустили к тренировкам после операции. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, вратарь парижского клуба сможет присоединиться к команде на тренировках в конце апреля.

Напомним, Серхио Рико был госпитализирован в мае 2023 года. Голкипер получил травму головы после падения с лошади. У Рико началось кровоизлияние в мозг, в связи с чем его ввели в медикаментозную кому. Однако через некоторое время травма футболиста потребовала хирургического вмешательства. Позже в СМИ сообщалось об улучшении состояния футболиста.

В этом сезоне Рико не провел ни одного матча, а в предыдущем вышел на поле за клуб 16 раз. С «ПСЖ» он дважды становился чемпионом Франции.