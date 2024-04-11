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Антонио Рюдигер ущипнул Грилиша за грудь во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Антонио Рюдигер ущипнул Грилиша за грудь во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ущипнул за грудь крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша во время очного матча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

Фото: Кадр из трансляции Movistar

Фото: Кадр из трансляции Movistar

Как подчёркивает испанское издание Marca, немецкий защитник несколько раз пытался спровоцировать игроков соперника. Помимо того, что Рюдигер ущипнул Грилиша за грудь, он также приставил указательный палец к виску центрального защитника «горожан» Джона Стоунза.

Напомним, ответный матч между командами состоится 17 апреля. Эта встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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