Антонио Рюдигер: нельзя сравнивать с «Реалом» другие клубы, в которых я играл

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер подчеркнул статус «сливочных» в мировом футболе.

«При всём уважении к другим клубам, в которых я играл и которые также имеют статус великих, думаю, что их нельзя сравнивать с «Реалом». У него 14 кубков Лиги чемпионов. В этом клубе речь всегда идёт о победе в Лиге чемпионов, даже когда об этом не говорится вслух.

Конечно, ты чувствуешь давление, я уже пережил его в прошлом году. Здесь вы должны быть готовы идти до конца. Речь всегда идёт о победе. Ничья или поражение — это просто не вариант», — приводит слова Рюдигера Marca.

Напомним, до того, как присоединится к «Реалу» летом 2022 года, Рюдигер выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

Сегодня, 9 апреля, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 22:00 мск.