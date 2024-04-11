Сенников: здорово, если «Зенит» выкупит Изидора у «Локо» — Вильсон потерянный игрок

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о том, что «Зенит» окончательно активировал обязательную опцию выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива». Сообщается, что московский клуб в ближайшее время получит € 4 млн.

«Здорово, если «Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива». Ничего сверхкритичного тут нет. Изидор уже не поможет «Локомотиву», тем более с таким настроем, как он уходил в «Зенит». Он, однозначно, потерянный игрок для «Локомотива». В любом случае, если бы он вернулся в «Локомотив», то стоял бы разговор об уходе. А так деньги за Изидора пойдут на Ньямси.

Ньямси — хорошее приобретение, «Локомотиву» нужен был центральный защитник. Может быть, он ещё не до конца адаптировался, потому что в первых играх сыграл не безупречно. Но по Ньямси есть перспектива, он позиционно играет хорошо и ему нужна сыгранность, чтобы пришла уверенность», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.