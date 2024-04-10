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«Зенит» активировал опцию обязательного выкупа Изидора за € 4 млн у «Локомотива»

«Зенит» активировал опцию обязательного выкупа Изидора за € 4 млн у «Локомотива»
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«Зенит» окончательно активировал обязательную опцию выкупа нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Московский клуб в ближайшее время получит € 4 млн. Эти средства пойдут на транши за трансфер французского защитника Жерзино Ньямси.

Напомним, Вильсон Изидор присоединился к санкт-петербургскому клубу в сентябре 2023 года на правах аренды. Жерзино Ньямси стал футболистом «Локомотива» в феврале этого года. Он перешёл в стан железнодорожников из французского «Страсбурга».

В нынешнем сезоне Вильсон Изидор принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает француза в € 4,5 млн.

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