«Предложение не соответствует ценности игрока». Агент Роши — о новом контракте с ЦСКА

Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы 29-летнего центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился информацией о процессе пролонгации трудового соглашения с его клиентом.

«Да, ЦСКА сделал предложение по продлению контракта, но это предложение непоследовательно и не соответствует ценности и значимости Виллиана для клуба. На сегодняшний день Виллиан стоит гораздо больше. Хочу отметить, что в прошлом клуб отклонял предложения, которые были бы очень выгодны для игрока с финансовой точки зрения», — заявил агент Metaratings.

Напомним, действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. В нынешнем сезоне Роша принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

ЦСКА в следующем матче Российской Премьер-Лиги встретится с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 13 апреля.

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