Валерий Непомнящий: ЦСКА очень важно быть в тройке, а «Локомотиву» — нет

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворита в предстоящем московском дерби «Локомотив» — ЦСКА и проанализировал игру обеих команд.

«Футбол — это непредсказуемая игра. Но, для меня, ЦСКА является фаворитом в матче с «Локомотивом». Потому что ЦСКА играет более стабильно. «Локомотив» же сейчас нервная команда, которая может играть отрезок матча блестяще, а другой период проваливать. Атаке ЦСКА удалось сыграть на уровне и забить четыре мяча в последнем матче, но для армейцев это большая редкость. При этом армейцы обычно пропускают на последних минутах, а «Локомотив» лучше играет вторые таймы. Поэтому у ЦСКА будут некоторые проблемы.

Я с самого начала сезона отдал чемпионство «Зениту», поэтому не буду себе противоречить. ЦСКА очень важно быть в тройке, а «Локомотиву» — нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 13 апреля в 19:30 мск на «РЖД Арене».