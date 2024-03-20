Хавбек «Ювентуса» Рабьо не исключил возвращения в «ПСЖ»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо высказался о возможном возвращении в «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.

«Возвращение в «ПСЖ»? С одной стороны, игру за парижан приятно вспоминать. Однако становится тяжело, когда знаешь, чем всё по итогу завершилось.

Скажу одно — никогда не следует закрывать ни одну дверь… В любом случае, возвращение в «ПСЖ» не будет моим первостепенным вариантом», — приводит слова Рабьо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Рабьо является воспитанником «ПСЖ». Полузащитник играл за основную команду парижан с 2012 по 2019 год, завоевав 17 различных трофеев.

Француз выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за туринцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.