Дьяков: Угальде вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства

Бывший футболист второй команды московского «Спартака» Виталий Дьяков высказался о нападающем красно-белых и сборной Коста-Рики Манфреде Угальде.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил € 3-4 млн, тогда ладно. Но он около € 13 млн?» — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» в январе текущего года. Он перебрался в российский клуб из «Твенте». С красно-белыми костариканец подписал контракт до июня 2028 года. За столичный коллектив Манфред успел провести шесть матчей, в которых ему удалось забить один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.