«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта из клуба

Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале официально объявила об уходе Пола Эшуорта из клуба. За время работы в клубе английский специалист занимал должности спортивного, а после технического директора.

«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, Пол Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянец Лука Каттани. В декабре 2023 года Томаш Амарал заменил Эшуорта на этом посту.

После 22 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает шестое место турнирной таблице чемпионата страны.