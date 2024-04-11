Экс-игрок «Зенита» входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Америки

Издание O Tempo представило рейтинг из 10 самых высокооплачиваемых футболистов, выступающих в чемпионатах Северной и Южной Америки.

Самым высокооплачиваемым игроком стал аргентинец Лионель Месси с зарплатой € 19,2 млн в год. Отметим, что в топ-5 вошёл бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси, зарабатывающий € 5,6 млн.

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Америки:

1) Лионель Месси («Интер Майами») — € 19,2 млн в год;

2) Лоренцо Инсинье («Торонто») — € 14,3 млн в год;

3) Шердан Шакири («Чикаго Файр») — € 7,5 млн в год;

4) Федерико Бернардески («Торонто») — € 5,9 млн в год;

5) Себастьян Дриусси («Остин») — € 5,6 млн в год;

6) Дуду («Палмейрас») — € 5 млн в год;

7) Эктор Эррера («Хьюстон Динамо») — € 4,8 млн в год;

8) Серхио Каналес («Монтеррей») — € 4,6 млн в год;

9) Андре-Пьер Жиньяк («УАНЛ Тигрес») — € 4,3 млн в год;

10) Рафаэль Сантос Борре («Интернасьонал») — € 4,3 млн в год.