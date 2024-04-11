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Экс-помощник Симеоне уволен с телевидения из-за оскорбительной шутки в адрес Ямала

Экс-помощник Симеоне уволен с телевидения из-за оскорбительной шутки в адрес Ямала
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Вещательная компания Movistar Plus уволила Хермана Бургоса, ранее являвшегося ассистентом главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, после его шутки о том, что, если у вингера «Барселоны» Ламина Ямала что-то не так пойдёт в футболе, то он начнёт попрошайничать. После этой шутки Бургоса обвинили в расизме.

«Согласно кодексу нашей компании, включающему нетерпимость по отношению к любому дискриминационному поведению, было решено принять меры в адрес одного из сотрудников, сделавшего неуместные комментарии, касающиеся Ламина Ямала.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Movistar Plus и Херман Бургос прекращают сотрудничество в программах канала. Ведущие, в шоу которых были сделаны эти комментарии, будут предупреждены», – сказано в заявлении этой вещательной компании.

Напомним, Бургос высказался подобным образом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» выиграла у «ПСЖ» со счётом 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    
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