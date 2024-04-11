Экс-помощник Симеоне уволен с телевидения из-за оскорбительной шутки в адрес Ямала

Вещательная компания Movistar Plus уволила Хермана Бургоса, ранее являвшегося ассистентом главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, после его шутки о том, что, если у вингера «Барселоны» Ламина Ямала что-то не так пойдёт в футболе, то он начнёт попрошайничать. После этой шутки Бургоса обвинили в расизме.

«Согласно кодексу нашей компании, включающему нетерпимость по отношению к любому дискриминационному поведению, было решено принять меры в адрес одного из сотрудников, сделавшего неуместные комментарии, касающиеся Ламина Ямала.

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Movistar Plus и Херман Бургос прекращают сотрудничество в программах канала. Ведущие, в шоу которых были сделаны эти комментарии, будут предупреждены», – сказано в заявлении этой вещательной компании.

Напомним, Бургос высказался подобным образом перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» выиграла у «ПСЖ» со счётом 3:2.