Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что полузащитник его команды Константин Марадишвили был успешно прооперирован. Напомним, ранее футболист повредил крестообразную связку колена.

«Буквально два часа назад с ним разговаривал. Его прооперировали в Мюнхене. По словам Кости, операция прошла хорошо. В воскресенье он вылетает обратно и уже с понедельника-вторника приступит к восстановлению. Врачи прогнозируют возвращение в строй в августе. Печально, что такое происходит. Я всегда говорю, что незаменимых нет, но в Марадишвили, Кучаеве мы видели усиление. Что сделаешь, будем крепчать дальше», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника.