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Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена

Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что полузащитник его команды Константин Марадишвили был успешно прооперирован. Напомним, ранее футболист повредил крестообразную связку колена.

«Буквально два часа назад с ним разговаривал. Его прооперировали в Мюнхене. По словам Кости, операция прошла хорошо. В воскресенье он вылетает обратно и уже с понедельника-вторника приступит к восстановлению. Врачи прогнозируют возвращение в строй в августе. Печально, что такое происходит. Я всегда говорю, что незаменимых нет, но в Марадишвили, Кучаеве мы видели усиление. Что сделаешь, будем крепчать дальше», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Константин Марадишвили является игроком «Локомотива» и выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника.

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