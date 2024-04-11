В ЦСКА отреагировали на заявление агентства Роши об отказе в продлении контракта с клубом

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал заявление агентства Sferico Sports Management, представляющего интересы центрального защитника армейцев Виллиана Роши, о том, что предложенный красно-синими обновлённый контракт «не соответствует стоимости игрока».

«В клубе видели комментарий агентства Виллиана Роши. Не видим в нём чего-то критического, вполне нормальная для футбольного рынка полемика. При этом считаем, что болельщикам важно знать о том, что у клуба есть право в одностороннем порядке продлить контракт с Виллианом до лета 2026 года, что клуб и планирует сделать. Однако мы также хотим показать своё отношение к игроку, отметив его качественную, самоотверженную игру, поэтому предлагаем лучшие условия, нежели прописанные в контракте применительно к продлению. Думаем, что именно в этом конструктивном русле и должен пройти диалог между сторонами», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. В нынешнем сезоне Роша принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.