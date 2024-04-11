Генич прокомментировал выбор Карпина лучшим тренером марта в РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал выбор Валерия Карпина лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге.

«Март – самый лёгкий месяц для выбора, потому что сумасшедшая и классная игра «Ростова» никого не оставила равнодушным. Команда здорово подготовилась к весенней части, одержала три яркие победы – это работа тренера, управление, матч-менеджмент. Победы над «Динамо», «Краснодаром», «Крыльями Советов» – Валерий Георгиевич с «Ростовом» в марте был хорош», — приводит слова Генича пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте.

В марте «Ростов» под руководством Карпина провёл три матча, в которых одержал три победы и набрал девять очков. «Ростов» обыграл самарские «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 матча.