Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком признан лучшим игроком Суперкубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком признан лучшим игроком Суперкубка Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком, ранее выступавший в составе «Зенита», признан лучшим футболистов Суперкубка Саудовской Аравии. Об этом информирует пресс-служба «Аль-Хиляля» в соцсети Х (ранее Twitter).

В матче полуфинала этого соревнования с «Аль-Насром» (2:1) Малком забил победный гол. В финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (1:4), который состоялся сегодня, 11 апреля, экс-футболист сине-бело-голубых оформил дубль.

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'
Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . Финал
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 5'     1:1 Хамдалла – 21'     1:2 Аль-Давсари – 44'     1:3 Малком – 89'     1:4 Аль-Давсари – 90+6'    

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и десятью результативными передачами.

Напомним, Малком выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и 24 результативными передачами.

Материалы по теме
«Браво, Малки!» «Зенит» поздравил Малкома с победой в Суперкубке Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android