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Лига Европы, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля

Лига Европы, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля
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Закончились первые игры 1/4 финала Лиги Европы, в которых встречались следующие команды:

  • «Байер» — «Вест Хэм»;
  • «Бенфика» — «Марсель»;
  • «Ливерпуль» — «Аталанта»;
  • «Милан» — «Рома».

«Байер» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0. В составе леверкузенского клуба голами отметились Йонас Хофман и Виктор Бонифасе.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
1:0 Хофман – 83'     2:0 Бонифасе – 90+1'    

«Бенфика» выиграла у «Марселя» со счётом 2:1. В составе португальского клуба голами отметились Рафаэл Силва и Анхель Ди Мария. Единственный гол французской команды забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Раф. Силва – 16'     2:0 Ди Мария – 52'     2:1 Обамеянг – 67'    

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0. В составе итальянской команды голами отметились Джанлука Скамакка, оформивший дубль, и Марио Пашалич.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Рома» победила «Милан» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джанлука Манчини.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Манчини – 17'    

Напомним, ответные матчи всех этих команд состоятся 18 апреля.

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