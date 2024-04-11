Лига Европы, результаты матчей 1/4 финала турнира, 11 апреля

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Закончились первые игры 1/4 финала Лиги Европы, в которых встречались следующие команды:

«Байер» — «Вест Хэм»;

«Бенфика» — «Марсель»;

«Ливерпуль» — «Аталанта»;

«Милан» — «Рома».

«Байер» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0. В составе леверкузенского клуба голами отметились Йонас Хофман и Виктор Бонифасе.

«Бенфика» выиграла у «Марселя» со счётом 2:1. В составе португальского клуба голами отметились Рафаэл Силва и Анхель Ди Мария. Единственный гол французской команды забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0. В составе итальянской команды голами отметились Джанлука Скамакка, оформивший дубль, и Марио Пашалич.

«Рома» победила «Милан» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Джанлука Манчини.

Напомним, ответные матчи всех этих команд состоятся 18 апреля.