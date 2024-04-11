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Тренер «Спортинга» Аморим: переговоров с «Ливерпулем» не было

Тренер «Спортинга» Аморим: переговоров с «Ливерпулем» не было
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что не общался с представителями «Ливерпуля» и не договаривался с английским клубом о контракте.

«Встреч с кем-то из «Ливерпуля» не было, разговоров тоже, как и достигнутого соглашения. Я главный тренер «Спортинга», я хочу побеждать здесь, и я не встречался с представителями других клубов. На этом хватит. Это последний раз, когда я говорю о своём будущем», — приводит слова Аморима известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом. Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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