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«То, как вы используете Карима — преступление». Брат Бензема — о проигрыше «Аль-Хилялю»

Брат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема выразил недовольство в связи с тем, как тренерский штаб использовал французского футболиста в финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4).

«Теперь вы играете с Каримом, ставя его слева? Это преступление! Это не имеет никакого смысла. Футбол нужно уважать», — приводит слова брата Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Бензема провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Напомним, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.