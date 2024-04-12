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«То, как вы используете Карима — преступление». Брат Бензема — о проигрыше «Аль-Хилялю»

«То, как вы используете Карима — преступление». Брат Бензема — о проигрыше «Аль-Хилялю»
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Брат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема выразил недовольство в связи с тем, как тренерский штаб использовал французского футболиста в финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:4).

Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . Финал
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Малком – 5'     1:1 Хамдалла – 21'     1:2 Аль-Давсари – 44'     1:3 Малком – 89'     1:4 Аль-Давсари – 90+6'    

«Теперь вы играете с Каримом, ставя его слева? Это преступление! Это не имеет никакого смысла. Футбол нужно уважать», — приводит слова брата Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Бензема провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Напомним, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Малком. На 21-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счёт в матче. На 44-й минуте Салем Аль-Давсари вновь вывел «Аль-Хиляль» вперёд. На 89-й минуте Малком оформил дубль. На 90+6-й минуте встречи полузащитник Нассер Аль-Давсари довёл счёт до разгромного.

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