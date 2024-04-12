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«Мы заслужили поражение». Тренер «Ливерпуля» Клопп — о матче с «Аталантой»

«Мы заслужили поражение». Тренер «Ливерпуля» Клопп — о матче с «Аталантой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о минувшем матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его подопечные проиграли «Аталанте» со счётом 0:3.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Скамакка – 38'     0:2 Скамакка – 60'     0:3 Пашалич – 83'    

«Это была действительно плохая игра. Мы заслужили поражение. Я просто хочу поздравить «Аталанту». Мы потеряли нить игры. Нельзя сказать ничего хорошего. Мы были везде и в то же время нигде», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в этой встрече нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка сделал дубль: на 38-й минуте он открыл счёт в матче после передачи полузащитника Давиде Дзаппакосты. На 60-й минуте он же замкнул передачу с правого фланга от Шарля Де Кетеларе. На 83-й минуте Марио Пашалич довёл счёт до разгромного, сыграв на добивании после удара Эдерсона.

Ответная игра пройдёт 18 апреля в Бергамо (Италия).

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