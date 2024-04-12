Экс-игрок «Зенита» Игонин: в части техники Педро очень ярок и интересен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями о 18-летнем бразильском нападающем сине-бело-голубых Педро.

«Педро – новая звезда «Зенита» и РПЛ? Смотря в отношении чего он звезда. Во-первых, здесь нужно дать ему время поиграть. Во-вторых, мы знаем, что техничные игроки, которые хорошо обыгрывают, – это достаточная редкость для чемпионата России, штучный товар. В этой части он очень ярок, интересен, много восклицании о нём.

Но пройдёт какое-то время и мы посмотрим, как он будет справляться с теми же соперниками, которые уже будут знать, кто такой Педро, как он играет и каким образом не дать ему проявить свои лучшие качества. Тогда мы и поймём, как он может меняться в зависимости от ситуации, может ли он играть в другой футбол – умнее, хитрее и быстрее», — приводит слова Игонина «Спорт день за днём».

18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести шесть матчей во всех турнирах. Он отметился тремя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 44 очка после 22 сыгранных матчей. На второй строчке идёт «Краснодар» с 43 очками. «Динамо» занимает третье место с 38 очками.