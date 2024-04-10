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Радимов: наверняка соперники начнут фолить чаще против Педро

Радимов: наверняка соперники начнут фолить чаще против Педро
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Балтика». Встреча прошла в воскресенье, 7 апреля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал 18-летний бразильский нападающий Педро. Он отличился на 42-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Педро – 42'    

«Я ожидал, что «Зенит», конечно, выиграет у «Балтики». Да, гости прессинговали, но что, они создали какие-то моменты? Пока зенитовцы не забили, калининградцы оборонялись, а потом уже жизнь заставила прессинговать.

Перспективнее ли Педро Малкома, покажет только его карьера. Тут придётся подождать. Но сейчас он делает вещи впечатляющие, конечно. И теперь внимания соперники будут уделять ему больше, это факт. Конечно, будут меньше давать убирать под правую ногу, предупреждая такие голы, как он забил «Спартаку». И наверняка начнут фолить чаще» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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