Радимов: наверняка соперники начнут фолить чаще против Педро

Российский тренер Владислав Радимов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Балтика». Встреча прошла в воскресенье, 7 апреля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал 18-летний бразильский нападающий Педро. Он отличился на 42-й минуте.

«Я ожидал, что «Зенит», конечно, выиграет у «Балтики». Да, гости прессинговали, но что, они создали какие-то моменты? Пока зенитовцы не забили, калининградцы оборонялись, а потом уже жизнь заставила прессинговать.

Перспективнее ли Педро Малкома, покажет только его карьера. Тут придётся подождать. Но сейчас он делает вещи впечатляющие, конечно. И теперь внимания соперники будут уделять ему больше, это факт. Конечно, будут меньше давать убирать под правую ногу, предупреждая такие голы, как он забил «Спартаку». И наверняка начнут фолить чаще» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».