Тьяго Мотта ответил на вопрос о борьбе «Болоньи» за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта высказался о борьбе за выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Давайте проясним ситуацию: Лига чемпионов — это нормальная одержимость или цель для таких клубов, как «Интер», «Милан», «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Аталанта». Для нас такой одержимости никогда не существовало, мы в лучшем случае художники этой лиги, потому что никто этого не ожидал.

Эффект неожиданности — один из секретов «Болоньи». Вот почему мы добиваемся успеха, потому что мы привнесли конкуренцию и новизну, и мы намерены доставлять неудобства соперникам до самого конца: мы действительно решительны и сосредоточены», — приводятся слова Мотты на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После 31 матча «Болонья» занимает четвёртое место в Серии А с 58 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (82 очка).