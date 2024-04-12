Эммануэль Пети считает, что Хави должен остаться в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Эммануэль Пети высказался об уходе главного тренера Хави из каталонского клуба.

«Жаль, ведь он выиграл лигу в прошлом году. Один из лучших игроков в истории клуба. Жаль… У 99% людей в этом чёртовом мире нет памяти. Как тренер, ты единственный, рядом с тобой никого нет. Хави это знает. Каждую игру фанаты будут пытаться убить тебя. Даже если клуб выиграет Ла Лигу или Лигу чемпионов, они забудут об этом через две недели.

Все проблемы «Барселоны» не на поле, а за его пределами, в том финансовом положении, в котором они находятся уже много лет. Но они выиграли Ла Лигу, они квалифицировались в Лигу чемпионов, я не знаю.

Думаю, Хави должен остаться в клубе. Каждые два года они меняют менеджера. Стабильность — это то, чего не хватает «Барселоне», — приводит слова Пети Football Espana.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Вместе с клубом 44-летний специалист выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).

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