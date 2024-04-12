Глава ФИФА Инфантино объяснил проведение ЧМ-2030 в шести странах

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2030 года объединит весь мир.

«Чемпионат мира 2030 года станет чем-то особенным, чем-то уникальным, это будет чемпионат мира, посвящённый столетию [с первого в истории ЧМ-1930], это будет чемпионат мира, который по-настоящему объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, для меня стало ясно, что нам нужно придумать что-то особенное, потому что все мы должны помнить историю футбола», – приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в соцсетях.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на трёх континентах и в шести странах. Большинство матчей на ЧМ-2030 будут сыграны в Марокко, Испании и Португалии. Три игры состоятся в Южной Америке. Матч открытия состоится в Уругвае, в нём сыграет местная национальная команда. То же самое касается и первых матчей сборных Аргентины и Парагвая в группах – они проведут стартовые встречи в родных странах.