Мележиков — об уходе Эшуорта: поздравляю «Спартак»!

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на новость об уходе технического директора красно-белых Пола Эшуорта. Накануне, 11 апреля, клубная пресс-служба «Спартака» объявила об уходе функционера с занимаемой должности.

«Как могу прокомментировать уход Эшуорта? Я поздравляю «Спартак»! В остальном воздержусь от комментариев», — приводит слова Евгения Мележикова Metaratings.

Напомним, Пол Эшуорт пришёл в «Спартак» осенью 2022 года. Сначала он был назначен на должность спортивного директора, а затем стал техническим директором. Его контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона. После ухода из «Спартака» Эшуорт отказался комментировать в СМИ своё увольнение.