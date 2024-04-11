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В «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Артёмом Дзюбой

В «Локомотиве» сомневаются в продлении контракта с Артёмом Дзюбой
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«Локомотив» сомневается в продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой, если он не сделает ещё три результативных действия в РПЛ, которые нужны для автоматического продления соглашения с форвардом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России 35-летний нападающий принял участие в 18 матчах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

Дзюба присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года. Всего за этот период он принял участие в 36 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 12 голов и сделал девять ассистов.

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