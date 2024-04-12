Булыкин: Дзюба захочет поехать играть в Китай — со Слуцким могут придумать там новое шоу

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Есть ещё игры, чтобы выяснить, нужен ли Артём команде или нет. Тяжело ему будет продлить контракт с «Локомотивом», но всё возможно. Если сейчас хорошо себя проявит, возможности переподписать контракт будут.

Думаю, он захочет поехать поиграть в Китай и со Слуцким захватить китайскую общественность. Там хороший уровень, где Артём может поиграть последний годик. Не знаю, как насчёт заработать, но придумать новое шоу в Китае они могут. В футбольном плане будет сложно удивить, но в другом попытаться могут. Китайская публика больше, чем российская, в 10 раз», — сказал Булыкин в беде с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.