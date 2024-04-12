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Иван Таранов: я всю жизнь отыграл на нелюбимой позиции

Иван Таранов: я всю жизнь отыграл на нелюбимой позиции
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Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов признался, что всю карьеру играл на своей нелюбимой позиции. По словам футболиста, он хотел играть в полузащите или атаке, а был центральным защитников.

«Я сейчас больше получаю удовольствие. Играю не профессионально, на любительском уровне: в формате 8х8 в ЛФЛ, а также здесь, по республике. Всю жизнь отыграл на своей нелюбимой позиции центрального защитника — меня всегда тянуло в центр полузащиты или атаку. Но тренеры почему-то видели меня в центре защиты. Однако это уже история, а так же большой опыт, который сейчас пригождается в тренерской работе. Теперь я играю в нападении, и в оборону меня уже не перетянуть. Забил себе место впереди и стою там, как столб, жду передачи», — сказал Таранов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью интервью с Иваном Тарановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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